Трамп допустил, что и России, и Украине придется пойти на уступки

Трамп: и РФ, и Украине придется пойти на уступки для урегулирования конфликта

Для урегулирования конфликта на Украине на уступки придется пойти и Киеву, и Москве, заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабмина в Кэмп-Дэвиде. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Я думаю, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение; я думаю, президент России Владимир Путин хочет заключить соглашение. <...> Никто не хочет уступок. Но им обоим придется пойти на уступки для соглашения», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он раньше считал урегулирование на Украине более простым процессом, чем оказалось в реальности.

Несколькими часами ранее Трамп анонсировал поездку своих советников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев. Это будет первый подобный визит. Сам Трамп подчеркнул, что для Штатов мирное разрешение украинского конфликта по-прежнему находится в приоритете, а потому Вашингтон сомневается в необходимости поставок ракетных комплексов Patriot Киеву. Чего стоит ожидать от поездки спецпосланников американского президента на Украину и что Кушнер и Уиткофф будут обсуждать с Зеленским — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о тайной просьбе Зеленского к Трампу относительно России.