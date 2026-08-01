Журналисты узнали о возможном содействии Марокко наплыву мигрантов в Испанию

Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в Сеуту, чтобы наказать Испанию. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным журналистов, источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло способствовать внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, возможно, в качестве «наказания» на фоне дипломатического недовольства. Марокканские чиновники, предположительно, недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом из-за его стремления заключить газовые соглашения с конкурирующим Алжиром.

Собеседники газеты при этом подчеркивают, что окончательные выводы делать рано, но один из них выразил удивление, как 60 тысяч человек могли беспрепятственно перемещаться по территории. Чиновники также отмечали высокую активность в соцсетях перед наплывом, однако остается неясным, была ли она спонтанной или скоординированной.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди шли пешком и плыли через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВД Испании назвало число возвращенных мигрантов, незаконно прошедших через границу в Сеуте.