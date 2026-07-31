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Общество

МВД Испании назвало число возвращенных из Сеуты в Марокко мигрантов

МВД Испании: 37,5 тыс. мигрантов-нелегалов вернулись в Марокко из Сеуты
Fabian Bimmer/Reuters

Министерство внутренних дел Испании заявило, что 37,5 тыс. нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу в испанском анклаве Сеута, вернулись в Марокко. Об этом пишет газета El Mundo.

По информации издания, наплыв мигрантов-нелегалов в последние два дня привел к обострению ситуации и «беспрецедентному кризису».

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас объявил о чрезвычайном положении и потребовал внесения поправок в закон об иностранцах и активного вмешательства ЕС в ситуацию с целью сдерживания миграционного потока.

До этого сообщалось, что более 25 тысяч мигрантов, нелегально проникших в Сеуту, уже вернулись в Марокко.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки, окруженный территорией Марокко и отделенный от Испании Гибралтарским проливом. Мигранты пытаются попасть в Сеуту, чтобы оказаться под юрисдикцией Испании и попросить убежище в ЕС.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Испании обвинил мафию в миграционном кризисе в Сеуте.

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