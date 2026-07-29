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Политика

Лавров раскрыл позицию Запада в отношении переговоров по Украине

Лавров: Запад говорит, что «еще подумает» над возобновлением переговоров с РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Запад говорит, что «еще подумает» над тем, когда возобновлять переговоры с Россией и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин», — сказал Лавров.

При этом союзники Киева настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории республики появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, после чего они «сядут поговорить», указал министр. Он назвал такой сценарий «ультиматумом» России.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее в Совфеде заявили о «ледяной войне» с Европой.

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