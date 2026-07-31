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Политика

Зеленский заявил о попытке покушения на командира «Хартии»

Зеленский сообщил о попытке покушения на командира «Хартии» Оболенского
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о попытке покушения на командира бригады Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского.

По словам украинского лидера, нападавший и его сообщник задержаны.

«Ведутся необходимые процессуальные действия. Был доклад [врио главы Службы безопасности Украины] Александра Поклада по этому поводу», — говорится в публикации.

Зеленский написал, что Киев намерен ответить на эту попытку удара по Украине и командиру.

20 июля украинский олигарх Вадим Ермолаев впервые рассказал о своем состоянии после покушения в Монако и ходе расследования. Бизнесмен отказался отвечать на вопрос о причастности Киева к покушению. Он не стал называть имена возможных заказчиков преступления, сославшись на то, что любое публичное высказывание может затруднить работу следователей.

До этого украинские спецслужбы рекомендовали президенту Украины минимизировать публичные выступления на фоне повышенных рисков покушения.

Ранее заявление Зеленского о потерях ВСУ назвали брехней.

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