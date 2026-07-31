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Политика

Заявление Зеленского о потерях ВСУ назвали брехней

Военэксперт Литовкин: на самом деле ВСУ потеряли убитыми около 1,5 млн человек
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ за все время СВО потеряли убитыми 50 тысяч человек, является брехней. На самом деле безвозвратные потери Киева составляют более полутора миллиона человек. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это брехня, потому что они потеряли более полутора миллионов человек. Они ежемесячно теряют убитыми 30 тысяч человек, а набирают всего 22 тысячи... Есть такая негласная военная арифметика: на каждого убитого приходится три-четыре раненых», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Литовкин размеры украинских кладбищ свидетельствуют, что Киев в ходе СВО потерял отнюдь не 50 тысяч человек, как сообщил Зеленский.

Зеленский 31 июля заявил, что в ходе конфликта с Россией ВСУ безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, еще 400 тысяч считаются ранеными. 

16 июля РФ и Украина обменялись телами военнослужащих. Процедура прошла в белорусском приграничье в Гомельской области. Киев передал 31 тело российских бойцов, Москва отдала 501 тело украинских солдат. Как рассказывали в МИД РФ, российская сторона за год передала Украине более 20 тыс. тел, взамен получила 627. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ обвинил Зеленского в геноциде украинцев.

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