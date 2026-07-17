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Политика

Спецслужбы рекомендовали Зеленскому реже появляться на публике из-за угрозы покушения

РИА: Зеленского обязали сократить публичные выступления из-за угрозы покушения
Mindaugas Kulbis/AP

Украинские спецслужбы рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому минимизировать публичные выступления на фоне повышенных рисков покушения. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно с бронированными стеклами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие меры связаны с акциями протеста на Украине, а также с целым рядом покушений, совершенных Главным управлением разведки (ГУР) минобороны и Службой безопасности страны (СБУ) в отношении политических оппонентов Зеленского.

«Вероятность ликвидации Зеленского его оппонентами сегодня крайне высока», — отметил источник.

Он добавил, что СБУ испытывает проблемы с получением своевременной информации о возможных угрозах из-за того, что большая часть ее агентов контролируется противниками президента Украины.

Накануне украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, заявил в открытом письме, что считает причастными к покушению действующих сотрудников ГУР, и призвал провести международное расследование. По его словам, операция не ограничивается непосредственными исполнителями, к ней причастны офицеры разведки, некоторые из которых близки к руководству службы. Что еще рассказал Ермолаев о его отношении к Зеленскому и возможных причинах теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что исполнительницу теракта в Монако ликвидировали его организаторы.

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