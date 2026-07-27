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Политика

Зеленский заявил о критическом дефиците ракет для ПВО: «Это проблема»

Зеленский: Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики ВС РФ
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики ВС РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Зеленский сообщил, что сосредоточен на переговорах с Соединенными Штатами и другими союзниками с целью продолжения поставок боеприпасов и усиления давления на Россию.

По его словам, системы ПВО остаются приоритетными, поскольку Россия применяет все больше баллистических ракет.

«Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России – они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно быстрее», - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что корни проблемы уходят в конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что «поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема».

8 июля США объявили о передаче Украине лицензии на производство систем ПВО Patriot. Украинская газета Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника написала, что американцы уже начали выдавать лицензии Украине.

Руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев подчеркнул, что первые украинские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, созданные по американской лицензии, могут появиться на Украине лишь через два-три года. Издание Military Watch Magazine писало, что Украине потребуется не менее года на запуск производства ракет.

Ранее ветеран ЦРУ рассказал, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot.

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