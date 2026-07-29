На Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар»

Глава МО Хмара: Украина не может отвечать России ударом на удар

Министр обороны Украины Евгений Хмара признал, что ВСУ не могут отвечать России «ударом на удар», поэтому должны действовать асимметрично. Его слова приводит Reuters со ссылкой на интервью блогерше Лоре Лумер.

Хмара заявил, что Украина в противостоянии с Россией должна действовать «асимметрично». Министр заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.

«Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично», — заявил он.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По словам украинского лидера, чиновник обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

Хмара известен как «автор и организатор» атак БПЛА на Россию, в том числе операции «Паутина». При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту.

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