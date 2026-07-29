Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

На Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар»

Глава МО Хмара: Украина не может отвечать России ударом на удар
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Министр обороны Украины Евгений Хмара признал, что ВСУ не могут отвечать России «ударом на удар», поэтому должны действовать асимметрично. Его слова приводит Reuters со ссылкой на интервью блогерше Лоре Лумер.

Хмара заявил, что Украина в противостоянии с Россией должна действовать «асимметрично». Министр заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.

«Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично», — заявил он.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По словам украинского лидера, чиновник обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

Хмара известен как «автор и организатор» атак БПЛА на Россию, в том числе операции «Паутина». При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту.

Ранее сообщалось, что в НАТО были очень удивлены уходом Федорова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!