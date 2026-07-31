Посла России вызвали в МИД Польши

МИД Польши вызвал посла РФ Георгия Михно в связи с падением «российской ракеты» на юго-востоке страны. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X.

«Сегодня польское министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи с инцидентом с ракетой, которая упала вчера на польской территории», — написал глава кабмина республики.

30 июля в Польше обнаружили обломки неопознанного объекта, который Туск назвал, предположительно, российской ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена, и призвал дождаться итогов расследования. Украина и руководство Евросоюза также возложили ответственность за инцидент на Россию, а Киев предложил Варшаве помощь в изучении обстоятельств падения объекта.

31 июля замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что на территории страны якобы упала «российская ракета Х-101». По его словам, информация об этом якобы подтвердилась после разговора с оперативным командующим.

Ранее журналист объяснил, почему Туск поспешил обвинить Россию в инциденте в Польше.