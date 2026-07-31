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Армия

В минобороны Польши сделали заявление о падении «российской ракеты»

МО Польши: российская ракета Х-101 нарушила воздушное пространство страны
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что 30 июля на территории страны якобы упала «российская ракета Х-101». Слова чиновника приводит телеканал TVN24.

«Я общался с оперативным командующим, и мы можем с уверенностью заявить, что это была ракета Х-101 из России», — сказал Томчик, не предоставив при этом никаких доказательств.

До этого оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ночь на 30 июля неизвестный объект пересек восточную границу страны и затем исчез с радаров. Позже была обнаружена воронка диаметром 10 метров и обломки в малонаселенной зоне близ города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, которое граничит с Украиной и Белоруссией.

Польша возложила ответственность за инцидент на Россию. Премьер-министр Дональд Туск предположил, что это могла быть «российская ракета Х-101», однако добавил, что экспертиза еще не завершена и призвал дождаться результатов расследования. Украина и руководство Евросоюза также указали на Россию как на виновника произошедшего, а Киев предложил Варшаве помощь в расследовании обстоятельств падения объекта.

Ранее Польша обсудила с НАТО реакцию на падение «российской ракеты».

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