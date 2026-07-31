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Политика

Журналист объяснил, почему Туск поспешил обвинить Россию в инциденте в Польше

Журналист Христофору: Туск обвинил Россию в инциденте в Польше ради помощи Киеву
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск поспешил обвинить Россию в якобы нарушении воздушного пространства республики, чтобы «спасти» президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал журналист Александр Христофору.

По его словам, заявление Туска является «хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти» Владимира Зеленского. Премьер Польши намеренно выдвигает обвинения в адрес России, чтобы обосновать увеличение поставок финансов и оружия Украине, считает журналист.

Христофору предположил, что глобалисты воспользуются инцидентом в воздушном пространстве Польши в своих интересах.

Накануне на востоке Польши обнаружили обломки неопознанного объекта, который премьер-министр страны Дональд Туск назвал, предположительно, российской ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена, и призвал дождаться итогов расследования. Украина и руководство Евросоюза также возложили ответственность за инцидент на Россию, а Киев предложил Варшаве помощь в изучении обстоятельств падения объекта.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.

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