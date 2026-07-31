Российский сенатор раскритиковал власти ЕС на фоне миграционного кризиса

Зампред комитета Совета Федерации (СФ) России по обороне Константин Басюк заявил, что Евросоюз уже опоздал с закрытием дверей перед мигрантами и теперь пожинает «плоды своей гуманности». Такое мнение о кризисе в испанской Сеуте он высказал в разговоре с ТАСС.

По словам Басюка, вместо того, чтобы признать очевидное разрушение всей миграционной системы, европейские политики продолжают говорить о правах человека и искать виноватых.

«Только виноваты они сами. Открытые двери поздно закрывать, когда толпа уже ломится внутрь», — сказал сенатор.

По мнению Басюка, ситуация в Сеуте — это закономерный итог многолетней европейской политики толерантности и политкорректности: границы держали открытыми, мигрантам позволяли вести себя как угодно, а обеспокоенность местных жителей называли ксенофобией. В итоге за сутки город с населением 83 тысячи заполонили 49 тысяч человек — и это, по словам сенатора, не внезапный кризис, а рутина, доведенная до абсурда собственными судебными решениями и слабостью правоохранительных органов.

До этого издание El Mundo писало, что испанского премьер-министра Педро Санчеса, который прибыл в Сеуту, встретили криками «сукин сын». Судя по кадрам, опубликованным СМИ, сотни жителей вышли на площадь Пласа-де-лос-Рейес перед зданием правительственной делегации, чтобы выразить протест по поводу массового притока мигрантов. Кроме того, горожане требовали отставки Санчеса. По данным издания, люди приветствовали Педро Санчеса возгласами «Санчес, в отставку» и «вон, вон».

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.