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Политика

В Госдуме не увидели предпосылок к завершению СВО

Депутат Соболев: предпосылок к завершению СВО в 2026 году нет
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Предпосылок к завершению спецоперации на Украине в 2026 году нет. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Никаких предпосылок к завершению СВО [в 2026 году] пока нет. Нужно достичь целей специальной военной операции. По моему мнению, это выход на западные границы Украины», — сказал Соболев.

Он подчеркнул, что дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас ВС РФ отодвигают границы, «явно будет недостаточно». Депутат также заметил, что Европа не даст России «спокойно жить».

По его словам, если Россия согласится на перемирие, то через год обречет себя на «более страшную и кровавую войну».

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее в США заговорили о переходе Киева под контроль ВС РФ.

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