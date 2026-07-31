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Политика

В США заговорили о переходе Киева под контроль ВС РФ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия установит контроль над Киевом
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текущая динамика в конфликте на Украине допускает сценарий, в котором Киев перейдет под контроль ВС РФ. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его оценкам, еще до завершения конфликта Россия «установит контроль над Киевом». Эксперт считает, что «именно к этому все идет».

При этом ни Украина, ни Запад не могут предпринять меры, чтобы это остановить.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также предполагал, что Одесса может перейти под контроль ВС РФ в ходе конфликта на Украине. Он сообщил, что «русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя» и уже это делают. Главный вопрос заключается в том, сколько еще территорий перейдут под контроль ВС РФ, указал эксперт. Профессор предположил, что Россия заберет под свой контроль «еще и Одессу».

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.

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