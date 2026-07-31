Депутат Чепа: ряд признаков указывает на то, что СВО идет к завершению

Конфликт на Украине идет к завершению. На это указывают экономические проблемы Украины и обострение внутриполитической ситуации в этой стране. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я хочу сказать, что конфликт идет к завершению. Мы в первую очередь это видим и по событиям на фронте, по экономическим событиям на Украине, по внутриполитическим событиям на Украине, по ситуации в Европе», — подчеркнул он.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия хотела бы завершить СВО уже в этом году, однако на данный момент непонятно, как будут складываться все обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом.

Кроме того, накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск» отметил, что Россия в данный момент находится в очень важной точке завершения спецоперации.

Ранее президент США заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».