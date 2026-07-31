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Политика

В Совфеде заявили, что Россия хотела бы закончить СВО в этом году

Сенатор Карасин: Россия хочет завершить СВО в этом году
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия хотела бы завершить СВО уже в этом году, однако на данный момент непонятно, как будут складываться все обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Мы бы, естественно, хотели завершить эту операцию в этом году, но вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей страны. Вопрос в том, как будут складываться обстоятельства. Об этом, собственно, и речь. Желание есть, но важно это желание превратить в реальность, в этом суть», — сказал дипломат.

По словам Карасина, перспективы скорейшего завершения СВО зависят от многих факторов — от внутренней «собранности наших структур», от международной обстановки, от тех интриг, которые будет продолжать плести Запад и в чем они будут выражаться.

«Удастся ли нам все-таки снять вот эту маниакальность националистов в Киеве, с которой они разрушают все структуры и народохозяйственные, и экономические, и энергетические в нашей стране? Одним словом, все зависит от всего», — подытожил он.

Накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск» заявил, что Россия в данный момент находится в очень важной точке завершения спецоперации.

В марте прошлого года Карасин вместе с советником директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергеем Беседой возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Саудовской Аравии по урегулированию на Украине.

Ранее президент США заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».

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