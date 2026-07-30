Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

Россия в данный момент находится в очень важной точке завершения спецоперации. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск», пишет РИА Новости.

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что решение об участии в СВО принять непросто, но оно «подчеркивает настоящую любовь к своей Родине».

Председатель «ЕР» также призвал молодых людей беречь себя. Он отметил, что России «нужна победа, но не любой ценой».

Всероссийский молодежный форум «Гвардейск» — это масштабная образовательная площадка для подготовки нового поколения лидеров общественно-политической сферы. Организатором мероприятия является партия «Единая Россия».

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что сроки завершения спецоперации на Украине зависят от успехов ВС РФ на линии соприкосновения.

Ранее президент США заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».