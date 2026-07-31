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Политика

Зеленский попытался вернуть внимание США к Украине, говоря об Иране

NZZ: Зеленский пытается вернуть Трампа к конфликту на Украине с помощью Ирана
V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский пытается увязать украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вновь привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, но его идея терпит крах. Об этом говорится в материале обозревателя Андреаса Рюеша для Neue Zürcher Zeitung (NZZ) .

В статье отмечается, что позиция Украины в этой ситуации ясна: она заинтересована в вовлечении США как союзника в борьбе с Россией, и тот факт, что в 2025 году Трамп прекратил военную помощь Киеву и занял нейтральную позицию, выгоден прежде всего России.

Согласно материалу NZZ, стремясь вернуть расположение Вашингтона, Киев хватается за любые аргументы, чтобы выглядеть ценным партнером, вплоть до обещаний предоставить технологии беспилотников. С этой же целью, как отмечает издание, Зеленский прямо перед визитом в Белый дом обвинил Россию в снабжении Ирана разведданными для атак на американские базы. Однако, по утверждению Рюеша, в беседе с Трампом украинский лидер потерпел поражение в своих замыслах.

Обозреватель отмечает, что президент США придерживается четкой линии в таких вопросах и последовательно защищает Россию, а на вопрос журналиста о предполагаемом сотрудничестве спецслужб Москвы и Тегерана Трамп ответил уклончиво, сказав, что не верит в это, но спросит у президента РФ Владимира Путина.

28 июля в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского с Трампом, которые продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, а не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Президент Украины назвал встречу «хорошей».

Ранее экс-советник Кучмы оценил итоги визита Зеленского в США фразой «просто ужас».

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