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Политика

Экс-советник Кучмы фразой «просто ужас» оценил итоги визита Зеленского в США

Экс-советник Соскин: Трамп разрушил ожидания Зеленского на военную помощь Киеву
V_Zelenskiy_official/Telegram

Американский лидер Дональд Трамп своим требованием к Владимиру Зеленскому завершить конфликт разрушил его надежды на военную помощь. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы», — сказал Соскин.

Эксперт предположил, что Зеленский не ожидал, что вместо новых поставок оружия от него потребуют как можно скорее прекратить боевые действия с Россией. Он иронично заметил, что президент Украины приехал не на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом, а со своими амбициями.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что настаивал во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на том, чтобы тот «завершил войну». Глава Белого дома в очередной раз отметил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Ранее журналист обратил внимание на одну деталь со встречи Зеленского и Трампа.

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