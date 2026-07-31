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Политика

В США предрекли переход Одессы под контроль ВС РФ

Профессор Миршаймер предрек переход Одессы под контроль ВС РФ
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одесса может перейти под контроль ВС РФ в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Он сообщил, что «русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя» и уже это делают. Главный вопрос заключается в том, сколько еще территорий перейдут под контроль ВС РФ, указал эксперт. Профессор предположил, что Россия заберет под свой контроль «еще и Одессу».

Также Миршаймер назвал совершенно очевидным, что к концу года вся территория Донбасса перейдет под контроль ВС РФ и будет освобождена от ВСУ.

До этого военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что у Вооруженных сил России есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска. При этом эксперт отметил, что взятие Одессы сегодня является задачей «послезавтрашнего дня». Он пояснил, что для начала армии России необходимо вытеснить врага из ряда других населенных пунктов.

Кнутов также отмечал, что операция ВС России по взятию Одессы начнется после того, как под контроль российской армии перейдет город Запорожье.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.

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