Соскин: реакция Зеленского на удары ВС РФ свидетельствует о том, что он напуган

Реакция украинского лидера Владимира Зеленского на удары Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре страны свидетельствует о том, что он напуган. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он задался вопросом, почему нынешний глава государства опять начал требовать от Запада ракеты вместо того, чтобы выполнить указания президента США Дональда Трампа и заключить мир с Россией.

«Ты чего трясешься? <...> Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть», — отметил Соскин.

По его мнению, украинский лидер забыл, что хозяин Белого дома выбрал дипломатический путь урегулирования конфликта. Экс-помощник Кучмы предположил, что Вашингтон в скором времени «начнет закручивать гайки» и тогда Зеленскому вновь придется выкручиваться из сложной ситуации.

28 июля Трамп и Зеленский провели переговоры. Как рассказал американский лидер, в ходе встречи он пытался уговорить украинского коллегу «завершить войну».

За две недели до этого хозяин Белого дома заявил, что президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение с Украиной. Также он выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать до окончания его полномочий на посту главы государства в 2029 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине.