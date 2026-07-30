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Армия

Стало известно, какие объекты на Украине подверглись ударам ночью

МО: ВС РФ ударили по объектам на Украине, задействованным в производстве ракет
Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие ночью поразили объекты на Украине, которые были задействованы в производстве и доставке ракетного оружия и дронов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что цели находились в двух городах и пяти регионах Украины. Речь идет о Киеве и Львове, а также Ровенской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

«Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры <...>, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в порту Южный в Одесской области был поврежден один сухогруз. Еще два сухогруза подверглись атаке южнее Одессы. По информации Минобороны РФ, данные корабли использовались для транспортировки вооружений и военного имущества.

29 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским портам и морским судам, использовавшимся в интересах армии страны. Были поражены объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами в Николаевском порту и два сухогруза, доставлявшие вооружение в порты Черноморска и Одессы.

Ранее журналисты выяснили, что грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы.

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