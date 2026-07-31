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Политика

Трамп объяснил, когда ЦАХАЛ покинет Газу

Трамп: ЦАХАЛ покинет Газу, когда закончится разоружение ХАМАС
Evan Vucci/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинет сектор Газа после того, как завершится разоружение членов ХАМАС и других вооруженных группировок. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social.

«По мере завершения разоружения израильские силы будут выведены, а международные силы по стабилизации будут работать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за безопасность Газы для ее жителей и соседей», — написал Трамп.

31 июля президент США заявил, что договоренности о полном разоружении радикального палестинского движения ХАМАС удалось достигнуть.

30 июля представитель «Совета мира» заявил, что план по разоружению ХАМАС включает уничтожение подземных тоннелей и арсеналов в секторе Газа. По его словам, инициатива не предусматривает участие представителей движения в структурах административного управления Газы.

27 июля ХАМАС заявил, что готов выполнить два до сих пор обсуждавшихся пункта плана по урегулированию в секторе Газа, который был представлен «Советом мира». Речь идет о пунктах 5 и 8 плана по урегулированию в палестинском анклаве.

Ранее Израиль не согласился с планом из 15 пунктов по Газе.

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