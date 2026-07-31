Трамп заявил о разоружении ХАМАС в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что удалось достигнуть договоренности о полном разоружении радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Сегодня Совет мира достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа», — отмечается в сообщении.

Трамп назвал это «огромным шагом к обеспечению прочного мира и безопасности».

30 июля представитель «Совета мира» заявил, что план по разоружению ХАМАС включает уничтожение подземных тоннелей и арсеналов в секторе Газа. По его словам, инициатива не предусматривает участие представителей движения в структурах административного управления Газы.

27 июля ХАМАС заявило, что готово выполнить два до сих пор обсуждавшихся пункта плана по урегулированию в секторе Газа, который был представлен «Советом мира». Речь идет о пунктах 5 и 8 плана по урегулированию в палестинском анклаве.

Пункт 5 предусматривает разделение военизированных формирований ХАМАС и системы гражданского управления, а также сотрудников, которые задействованы в гражданских структурах. Пункт 8 предусматривает, что процесс разоружения военизированных отрядов ХАМАС должен проводиться постепенно и под международным контролем, а само оружие должно передаваться не Израилю, а новым палестинским структурам, которые будут действовать под патронажем «Совета мира» и в координации с ним.

Ранее Израиль не согласился с планом из 15 пунктов по Газе.