ХАМАС согласился с двумя пунктами «Совета мира» по сектору Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово выполнить два до сих пор обсуждавшихся пункта плана по урегулированию в секторе Газа, который был представлен «Советом мира». Об этом сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, руководство ХАМАС в Газе проинформировало зарубежное руководство движения о том, что согласно с двумя пунктами мирного плана о разоружении. Речь идет о пунктах 5 и 8 плана по урегулированию в палестинском анклаве.

В соответствии с пунктом 5 предусматривается разделение военизированных формирований ХАМАС и системы гражданского управления и сотрудников, которые задействованы в гражданских структурах. Пункт 8 предусматривает, что процесс разоружения военизированных отрядов ХАМАС должен проводиться постепенно и под международным контролем, а само оружие должно передаваться не Израилю, а новым палестинским структурам, которые будут действовать под патронажем «Совета мира» и в координации с ним.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ подписали представители 18 стран. Деятельность «Совета мира» как международной организации будет сосредоточена на вопросах урегулирования ситуации в секторе Газа и других направлениях, связанных с поддержанием мира и безопасности.

Ранее США потребовали от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.