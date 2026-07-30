Израиль не согласился с планом из 15 пунктов по Газе

Офис Нетаньяху: Израиль передал США возражения по плану из 15 пунктов по Газе

Израиль передал специальному посланнику США Тони Блэру возражения по плану из 15 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба израильского премьер-министра, передает РИА Новости.

Израильская сторона потребовала полного разоружения палестинского движения ХАМАС, в том числе вывоза оружия из Газы и полной демилитаризации сектора, в качестве предварительного условия для любого процесса.

«В обсуждаемом документе из 15 пунктов нет достаточного ответа на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу специальному посланнику Тони Блэру», — указывается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что Израиль не будет отводить свои войска от «желтой линии» в секторе Газа до разоружения движения и демилитаризации сектора.

27 июля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты требуют отступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, Ливане и Сирии.

Ранее Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки.