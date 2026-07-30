В «Совете мира» раскрыли подробности плана разоружения ХАМАС

План по разоружению палестинского движения ХАМАС включает уничтожение подземных тоннелей и арсеналов в секторе Газа. Об этом заявил представитель «Совета мира», передает телеканал Al Hadath.

По его словам, инициатива не предусматривает участие представителей ХАМАС в структурах административного управления Газы. При этом сейчас продолжаются переговоры с движением о ликвидации всего тяжелого и легкого вооружения, отметил представитель.

«Переговоры с движением по данной проблеме продвигаются», — сказал представитель «Совета мира».

27 июля ХАМАС заявило, что готово выполнить два до сих пор обсуждавшихся пункта плана по урегулированию в секторе Газа, который был представлен «Советом мира». Речь идет о пунктах 5 и 8 плана по урегулированию в палестинском анклаве.

Пункт 5 предусматривает разделение военизированных формирований ХАМАС и системы гражданского управления, а также сотрудников, которые задействованы в гражданских структурах. Пункт 8 предусматривает, что процесс разоружения военизированных отрядов ХАМАС должен проводиться постепенно и под международным контролем, а само оружие должно передаваться не Израилю, а новым палестинским структурам, которые будут действовать под патронажем «Совета мира» и в координации с ним.

Ранее США потребовали от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.