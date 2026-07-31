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Политика

Мишустин прилетел в Якутск

РИА: Мишустин прибыл в Якутск с рабочим визитом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецборт главы правительства приземлился в международном аэропорту имени Платона Ойунского.

В ходе визита Мишустин посетит республиканский онкологический диспансер, креативный кластер «Квартал труда», а также встретится с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

До этого 51% участников опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) положительно оценили работу Мишустина на посту премьера. При этом работой правительства остались довольны 46% респондентов.

25 марта Мишустин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Казахстан. В Астане он провел переговоры с премьер-министром страны Олжасом Бектеновым. Стороны обсудили торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Главы правительств в беседе уделили особое внимание развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях.

Ранее Мишустин прибыл с визитом в Бразилию на встречу с президентом да Силвой.

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