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Политика

Трамп обсудил с Саудовской Аравией и Израилем нормализацию отношений

Трамп обсудил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.

По словам Трампа, он заявил представителям стран, что нормализация отношений — это то, «что обеим странам очень нравится и может произойти».

В публикации отмечается, что ранее наследный принц Саудовской Аравии настаивал на том, что подобный шаг будет возможен только в случае, если Израиль предпримет шаги к созданию палестинского государства.

Встреча Трампа и Нетаньяху состоялась 28 июля в Белом доме и продлилась около полутора часов. Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что президент США приветствовал премьера Израиля менее радушно, чем обычно, поскольку война с Ираном затягивается. При этом в официальном сообщении пресс-службы Белого дома, которое приводит WSJ, говорится, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

Ранее Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля.

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