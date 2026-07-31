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Политика

В Прикамье коммунистам не дали зарегистрировать на выборы кандидата с гражданством Украины

Избирком Пермского края: украинку не зарегистрировали кандидатом на выборы
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Партия КПРФ не смогла зарегистрировать на выборы в заксобрание Пермского края женщину с гражданством Украины. Об этом сообщает краевой избирком.

«По трем кандидатам, находящимся в едином списке на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края по результатам проверки выявлены ограничения, препятствующие их регистрации: установлен факт сокрытия сведений о судимости, отсутствует пассивное избирательное право, <...>; установлен факт наличия гражданства иностранного государства» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина-кандидат от КРПФ является гражданкой Украины.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Зеленые». Таким образом, впервые с 2007 года в выборах по федеральному округу примут участие 11 партий.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.

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