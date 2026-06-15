На выборах в Госдуму откроют сотни участков в 150 странах

Памфилова: ЦИК планирует открыть более 300 участков за рубежом в 2026 году

На выборах в единый день голосования 2026 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой на совещании с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года.

По ее словам, в общей сложности хаграницей планируется задействовать более 300 избирательных участков.

Глава ЦИК сообщала, что голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдет в течение трех дней. Кроме того, без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября. В этот день запланированы выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

По предварительным данным, в семи регионах состоятся выборы высших должностных лиц субъектов РФ. В 39 регионах пройдет обновление составов законодательных органов власти, а еще в 10 муниципалитетах жители выберут депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.