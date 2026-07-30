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Политика

Решетников напомнил Еревану о преимуществах от членства в ЕАЭС

Решетников: Армения получает значимые преимущества от участия в ЕАЭС
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил Армении о преимуществах от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Решетников прокомментировал слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД).

«Заявления премьер-министра Армении <...> — повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности», — отметил министр.

Решетников напомнил, что Армения входит в ЕАЭС с 2015 года. Армянские товары, соответствующие установленным в Союзе требованиям, получают беспрепятственный доступ на рынки России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Накануне Решетников говорил, что поставки товаров из Армении в страны ЕАЭС нельзя назвать значительными.

По словам Решетникова, доля Армении в общем товарообороте России с другими странами составляет менее 0,9%. Для других участников ЕАЭС этот показатель еще ниже: 0,3% для Белоруссии, 0,05% для Казахстана и 0,02% для Киргизии.

Министр также подчеркнул, что замещение армянских поставок не вызовет трудностей для России.

Ранее Пашинян рассказал, чего точно не будет в отношениях Армении и России.

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