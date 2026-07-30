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Политика

Пашинян заявил, что вопрос концессии армянских ЖД может дойти до арбитража

Пашинян заявил, что готов дойти до арбитража по теме концессии армянских ЖД
Кирилл Зыков/РИА Новости

Правительство Армении готово дойти до обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, находящих в концессионном управлении у «Южно-кавказской железной дороги» (ЮКЖД). Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Есть в Армении вещи, которые 30 лет были бесплатно, но может выясниться, что Армения за это будет требовать $2 млрд в год. Скажет, либо платите $2 млрд, либо…» — сказал он.

По словам премьера, армянская сторона хочет решить этот вопрос в дружественной атмосфере, но могут возникнуть ситуации, когда «мы пойдем на де-юре решения», добавил Пашинян.

До этого политик заявил, что не обсуждал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами. Он подчеркнул, что по вопросу железных дорог позиция Еревана остается прежней: это собственность Армении и страна должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как считает целесообразным. По его словам, альтернативы в данном случае не существует.

Ранее Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным.

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