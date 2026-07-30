Испания в координации с Марокко начинает операцию по высылке мигрантов из Сеуты

Испания начинает операцию по высылке нелегальных мигрантов из Сеуты

Марокко и Испания договорились о выдворении мигрантов, которые прибыли в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье африканского континента, во время недавнего всплеска нелегальной миграции. Об этом сообщает портал Hespress со ссылкой на источник.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что преступные группировки воспользовались июльским постановлением Верховного суда, которое ограничило практику немедленной высылки мигрантов, задержанных при попытке по морю добраться до Сеуты.

«Согласно достигнутым договоренностям, все лица, незаконно проникнувшие в испанский анклав, включая несовершеннолетних, будут возвращены в Марокко», — говорится в публикации.

30 июля профсоюз Национальной полиции Испании (JUPOL) заявил, что ситуация в Сеуте, куда за последнюю неделю по морю добрались свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля.

Сеута имеет статус автономного города. Из-за географического расположения миграционная проблема — одна из главных для населенного пункта. Для контроля потока беженцев из африканских стран вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.

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