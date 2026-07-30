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Политика

Италия захотела приостановить действие шенгена с Испанией

Италия рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за мигрантов в Сеуте
Gregorio Borgia/AP

Правительство Италии думает о временном восстановлении пограничного контроля на границе с Испанией в связи с миграционным кризисом в автономном городе Сеута. Об этом сообщила газета Corriere della Sera, ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Джорджи Мелони.

«Из-за миграционного кризиса правительство рассматривает возможность приостановления действия Шенгенского режима в отношениях с Испанией», — говорится в публикации.

30 июля профсоюз Национальной полиции Испании (JUPOL) в социальной сети X сообщил, что ситуация в испанском автономном городе Сеута, куда за последнюю неделю по морю добрались свыше 1,5 тыс. нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля. Профсоюз уже на протяжении нескольких дней бьет тревогу по поводу серьезного кризиса, который назревает в этом автономном городе.

Сеута имеет статус автономного города. Из-за географического расположения миграционная проблема — одна из главных для города. Для контроля потока беженцев из африканских стран вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.

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