Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане

Нетаньяху заявил, что США требуют отвода ЦАХАЛ из Газы, Ливана и Сирии
Jack Guez/Reuters

США требуют отступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, Сирии и Ливане. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает 13-й канал.

По его словам, Вашингтон дал понять, что заинтересован в «серии отводов» армии Израиля на этих трех направлениях. В свою очередь Нетаньяху заявил о «намерении сопротивляться» требованию американской администрации.

В июне министр обороны государства Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над рядом приграничных районов Ливана, Сирии и частью сектора Газа.

Нетаньяху также говорил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана. По его словам, для восстановления безопасности в северных районах необходимо сохранить зону безопасности и не покидать ее до тех пор, пока это отвечает потребностям Израиля. Нетаньяху пояснил, что «полоса безопасности» отделяет террористов от израильских граждан, поэтому ее придется сохранять до устранения угрозы. Он также отметил, что борьба с «Хезболлой» еще не окончена.

Ранее Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!