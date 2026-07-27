США требуют от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане

США требуют отступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, Сирии и Ливане. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает 13-й канал.

По его словам, Вашингтон дал понять, что заинтересован в «серии отводов» армии Израиля на этих трех направлениях. В свою очередь Нетаньяху заявил о «намерении сопротивляться» требованию американской администрации.

В июне министр обороны государства Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над рядом приграничных районов Ливана, Сирии и частью сектора Газа.

Нетаньяху также говорил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана. По его словам, для восстановления безопасности в северных районах необходимо сохранить зону безопасности и не покидать ее до тех пор, пока это отвечает потребностям Израиля. Нетаньяху пояснил, что «полоса безопасности» отделяет террористов от израильских граждан, поэтому ее придется сохранять до устранения угрозы. Он также отметил, что борьба с «Хезболлой» еще не окончена.

Ранее Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки.