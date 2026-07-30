Посла РФ вызвали в МИД Черногории

Посол РФ в Подгорице Александр Лукашик вызван на беседу в МИД Черногории из-за реакции дипмиссии на решение ввести визы на въезд граждан России. Об этом сообщили в черногорском внешнеполитическом ведомстве.

«Что касается реакции посольства РФ на решение по визовой политике, было подчеркнуто, что полное соответствие визовой политике Евросоюза является одним из заключительных критериев завершения переговоров. <...> Это суверенное решение правительства Черногории, принятое в соответствии с национальными интересами», — заявили в МИД республики.

Черногория отменяет безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. До 31 октября граждане России могут въезжать без виз и находиться на территории до 30 дней. Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Посольство РФ в Подгорице назвало этот шаг доказательством зависимости внешнеполитического курса страны от зарубежных сил.

Ранее турэксперт рассказал, что делать купившим путевки в Черногорию россиянам в случае введения виз.