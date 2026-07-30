Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Посла РФ вызвали в МИД Черногории

Посла РФ вызвали на беседу в МИД Черногории из-за реакции на введение виз
Oleg_P/Shutterstock/FOTODOM

Посол РФ в Подгорице Александр Лукашик вызван на беседу в МИД Черногории из-за реакции дипмиссии на решение ввести визы на въезд граждан России. Об этом сообщили в черногорском внешнеполитическом ведомстве.

«Что касается реакции посольства РФ на решение по визовой политике, было подчеркнуто, что полное соответствие визовой политике Евросоюза является одним из заключительных критериев завершения переговоров. <...> Это суверенное решение правительства Черногории, принятое в соответствии с национальными интересами», — заявили в МИД республики.

Черногория отменяет безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. До 31 октября граждане России могут въезжать без виз и находиться на территории до 30 дней. Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Посольство РФ в Подгорице назвало этот шаг доказательством зависимости внешнеполитического курса страны от зарубежных сил.

Ранее турэксперт рассказал, что делать купившим путевки в Черногорию россиянам в случае введения виз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!