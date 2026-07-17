Турэксперт рассказал, что делать купившим путевки в Черногорию россиянам в случае введения виз

Россиянам, которые уже купили путевки в Черногорию, смогут сдать их обратно и вернуть деньги в случае введения визового режима со страной. Об этом «Москве 24» рассказалhttps://www.m24.ru/news/16072026/920727 вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, комментируя новость о том, что это может случиться с октября.

По его словам, ничего страшного в этом решении для туристов нет. Он отметил, что визы туда будут оформлять просто, как на Кипр, поэтому турагентство сможет сделать документы за неделю. Эксперт уточнил, что в случае, если визы начнут требовать при въезде с 1 октября, туристы, въезжающие в страну по путевке даже 30 сентября, ничего не должны будут оформлять и дополнительно оплачивать.

«Более того, граждане, которые купили туры на октябрь до нововведений, вправе аннулировать их и получить стопроцентный возврат потраченных средств. Ведь, когда человек покупал путевку, ему не сообщили, что понадобится виза, а это считается существенным условием тура», – отметил Мкртчян.

Накануне сообщалось, что Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года. Местное издание «Дан» писало, что в дальнейшем власти также планируют ввести визы для туристов из Турции, Китая и ряда других стран, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года. К приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

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