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Общество

Черногория назвала дату отмены безвизового режима для россиян

Черногория вводит визовый режим для россиян с 1 ноября
Из личного архива Марии К.

Черногория отменяет безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. Документ опубликован в «Служебном листе Черногории».

Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября 2026 года могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза. При этом Черногория оставляет за собой право устанавливать отдельные визовые исключения. Точно такие же правила действуют для граждан Белоруссии.

Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения. По информации местного издания «Дан», к приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что россияне, которые уже купили путевки в Черногорию, смогут сдать их обратно и вернуть деньги при введении визового режима со страной. Мкртчян также отметил, что ничего страшного в этом решении для туристов нет. По его словам, визы в Черногорию будут оформлять просто, как на Кипр, поэтому турагентство сможет подготовить документы за неделю.

Ранее в РСТ оценили, поедут ли россияне в Черногорию после отмены безвиза.

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