Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Захарова отреагировала на слухи о разработке выездных виз для россиян

Захарова назвала чудовищной ерундой сообщения о подготовке в МИД РФ выездных виз
Александр Вильф/РИА Новости

Появившиеся в сообщения о якобы идущей в МИД России работе над выездными визами для россиян не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину.

«Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается», — сказала она.

В основном эти фейки становятся предметом обсуждения после того, как их публикуют СМИ, признанные иноагентами, добавила Захарова.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал полным бредом информацию о том, что в России якобы могут ввести выездные визы для граждан. Глава партии заявил, что «свобода перемещения для нас не пустой звук», назвав информацию о таких визах «вредными страшилками».

О том, что власти не собираются вводить выездные визы для россиян, а также расширять перечень оснований для ограничений на въезд и выезд из страны, говорили в МИД России еще летом 2022 года. Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции.

Сейчас не выпустить из России могут, в частности, лиц, которые привлекаются в качестве подозреваемых или обвиняемых, уклоняются от судебного разбирательства, были признаны банкротами и др.

Ранее в России появился сервис проверки ограничений на выезд за границу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!