Захарова отреагировала на слухи о разработке выездных виз для россиян

Появившиеся в сообщения о якобы идущей в МИД России работе над выездными визами для россиян не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в интервью блогеру Павлу Костину.

«Эта чудовищная ерунда в основном появилась в 2014 году и после 2014 года где-то раз в два-три года, как только люди подзабывают, опять вытряхивается», — сказала она.

В основном эти фейки становятся предметом обсуждения после того, как их публикуют СМИ, признанные иноагентами, добавила Захарова.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал полным бредом информацию о том, что в России якобы могут ввести выездные визы для граждан. Глава партии заявил, что «свобода перемещения для нас не пустой звук», назвав информацию о таких визах «вредными страшилками».

О том, что власти не собираются вводить выездные визы для россиян, а также расширять перечень оснований для ограничений на въезд и выезд из страны, говорили в МИД России еще летом 2022 года. Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции.

Сейчас не выпустить из России могут, в частности, лиц, которые привлекаются в качестве подозреваемых или обвиняемых, уклоняются от судебного разбирательства, были признаны банкротами и др.

Ранее в России появился сервис проверки ограничений на выезд за границу.