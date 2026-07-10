В России появился сервис проверки ограничений на выезд за границу

Более 30 тыс. человек воспользовались сервисом Сбера для проверки запрета на выезд

Сервис проверки ограничений на выезд за границу, который позволяет заранее узнать о действующих ограничениях со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также получать уведомления об их появлении или снятии, появился в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Уточняется, что сервис интегрирован с базой данных ФССП. Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в последней версии приложения «СберБанк Онлайн», а также через поиск по запросу «Запрет на выезд».

Для подключения пользователю нужно авторизоваться через «Госуслуги» и предоставить согласие на подачу запросов от его имени. После сервис автоматически проверяет наличие ограничений и уведомляет клиента об их появлении или снятии с помощью пуш-уведомлений либо СМС.

Отмечается, что при необходимости пользователь может сразу погасить задолженность через приложение.

Как отметили в Сбере, сервис позволяет как проверить наличие ограничений перед поездкой, но и своевременно узнать об их появлении в дальнейшем без необходимости самостоятельно отслеживать информацию.

«Подготовка к отпуску сегодня включает десятки организационных вопросов: покупку билетов, бронирование жилья, оформление документов. Проверка ограничений на выезд часто остается на последний момент, хотя именно она может повлиять на всю поездку. Новый сервис помогает заранее убедиться, что никаких препятствий для путешествия нет», — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбера Петр Днепровский.

По данным банка, с момента запуска сервиса в пилотном режиме им воспользовались более 30 тыс. человек. Ограничения на выезд были выявлены более чем у 2,7 тыс. пользователей, при этом свыше 1,8 тыс. клиентов сразу погасили задолженность через приложение и сняли ограничения.

В банке отдельно уточнили, что сервис отображает только ограничения, установленные Федеральной службой судебных приставов. Данные других ведомств в нем не представлены.