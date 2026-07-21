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Политика

В Госдуме назвали «бредом» информацию о выездных визах

Слуцкий назвал «полным бредом» слухи о якобы введении выездных виз из РФ
Павел Бедняков/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал полным бредом информацию о том, что в России якобы могут ввести выездные визы для граждан. Об этом он заявил ТАСС.

«Это полный бред, не знаю, кто распространяет эти вредные страшилки. <...> Свобода перемещения для нас не пустой звук в отличие от западных политиков, вводящих все новые рестрикции против россиян», — сказал Слуцкий.

По его словам, никто не допустит введения подобных мер.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «ахинеей» сообщения в СМИ о якобы ведущейся разработке в российском дипведомстве закона о выездных визах для россиян.

О том, что власти не собираются вводить выездные визы для россиян, а также расширять перечень оснований для ограничений на въезд и выезд из страны, говорили в МИД России еще летом 2022 года. Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции.

Ранее в МИД РФ назвали информацию о выездных визах фейком.

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