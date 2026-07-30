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Политика

В Госдуме заявили о приближающейся развязке СВО

Депутат Колесник допустил, что конфликт на Украине идет к развязке победой России
Станислав Красильников/РИА Новости

Конфликт на Украине движется к развязке с победой России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, массированные удары ВС РФ оказывают морально-психологическое давление на Киев, и там должны задуматься о мире. ВС РФ должны постоянно атаковать врага, чтобы не давать ему ни секунды отдыха, считает парламентарий.

«Тогда это все приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалек тот час. Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке. Я думаю, они попытаются выйти на переговоры через посредников и какие-то контакты уже ведутся», — сказал Колесник.

Он напомнил, что условия России об урегулировании «четко сформированы» и их никто не отменял. Москва будет действовать в соответствии со своими планами и целями, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным в начале СВО, подчеркнул депутат.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее военный раскрыл, какие территории перейдут под контроль ВС РФ до конца лета.

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