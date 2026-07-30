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Политика

Дмитриев рассказал о роли Мелании Трамп в воссоединение российских детей с семьями

Дмитриев: Мелания Трамп сыграла важную роль в воссоединении детей с их семьями
Jeenah Moon/Reuters

Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную роль в воссоединении российских и украинских детей с их семьями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Мелания Трамп сыграла важнейшую глобальную гуманитарную и миротворческую роль, помогая воссоединять российских и украинских детей, разлученных со своими семьями. Под ее руководством уже воссоединились 33 ребенка, и впереди еще больше воссоединений», — написал глава РФПИ.

В августе 2025 года, когда президент РФ Владимир Путин встречался с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, Мелания Трамп через супруга передала российскому лидеру письмо, посвященное теме украинских детей.

В Кремле публично не комментировали получение этого письма, однако в октябре 2025-го Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее послание. По ее словам, после переговоров на Аляске восемь украинских детей воссоединились с семьями. Также она заявила о существовании прямого «канала коммуникаций» с российским лидером и достижении договоренности о сотрудничестве «на благо всех людей», вовлеченных в украинский конфликт.

Позднее первая леди США передала президенту Белоруссии Александру Лукашенко просьбу поговорить с Путиным о якобы вывезенных в РФ украинских детях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Львова-Белова рассказала о договоренностях с Украиной по передаче детей.

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