Львова-Белова рассказала о договоренностях с Украиной по передаче детей

Российские власти передадут четырех детей родственникам на Украине. Об этом заявила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

«Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими — тетей, бабушкой, дедушкой, крестной. На Украине троих детей ждут мамы, а одного ребенка — сестра», — сказала она, отметив, что воссоединения семей состоятся в ближайшее время.

Омбудсмен уточнила, что процесс идет при поддержке первой леди США Мелании Трамп и Международного комитета Красного Креста.

В настоящее время в работе находятся около 20 обращений от родителей в России, которые хотят забрать детей с украинской территории, добавила Львова-Белова.

В июне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщала, что атаки украинских БПЛА на территорию России не позволяют провести акцию по воссоединению с семьями на Украине четверых детей.

Ранее Мелания Трамп попросила Лукашенко поговорить с Путиным об украинских детях.