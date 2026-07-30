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Политика

Россия не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа

РФ не признала расширение континентального шельфа США и назвала его незаконным
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Москва не признает одностороннее расширение Соединенными Штатами Америки границ континентального шельфа. Об этом говорится в заявлении делегации РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе отмечается, что установленные Вашингтоном в 2023 году в одностороннем порядке внешние границы «расширенного» шельфа не могут быть признаны Россией «из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур.

«Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми», — гласит заявление российской делегации.

США В 2023 году в одностороннем порядке заявили о расширения континентального шельфа в Арктике и Беринговом море.Однако, такие действия в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, требуют получения рекомендаций на эту тему от Комиссии по границам континентального шельфа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в Арктике РФ чувствует себя спокойно и уверенно. Глава государства пояснил, что международное право на стороне России. Кроме того, у страны есть возможности защищать свои интересы в регионе в полном объеме.

Ранее Путин заявил, что Россия будет дальше осваивать Арктику.

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