«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сразу четыре слова-загадки

В эфире «Радио Судного дня» прозвучали две новых шифровки с четырьмя словами

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир две новых шифровки. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Согласно информации источника, второе за день сообщение прозвучало в эфире станции в 12:26 по московскому времени. Оно содержало в себе сразу два слова «Гиджак» и «Монархист».

Еще одна шифровка вышла в эфир в 13:12 мск. Среди набора букв и цифр отчетливо можно прочитать два слова «Пухокорм» и «Градосбег». Что значат все эти слова, доподлинно неизвестно.

Кроме того, 30 июля в 12:20 по московскому времени радиостанция передала в эфир слово «Дояропух».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, за что ее называют «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно, созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей.

До этого на Западе обратили внимание, что активность УВБ-76, как правило, фиксируется в периоды обострения международной напряженности.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».