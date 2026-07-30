«Радиостанция Судного дня» ожила после массированного ночного обстрела Украины

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», ожила спустя три дня молчания. О новой шифровке сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Сообщение было передано в четверг, 30 июля, в 12:20 по московскому времени. В нем содержалось слово «Дояропух». Что оно может значить, неизвестно.

В предыдущий раз станция выходила в эфир 27 июля, передав сообщение со словом «Тиброхит».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее называют «Жужжалка». Кроме того, ей присвоено еще одно название — «Радиостанция Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

На Западе опасаются активности загадочной УВБ-76. Как заметил британский таблоид Express, активность станции, как правило, фиксируется в периоды обострения международной напряженности. В частности, новое сообщение прозвучало на фоне массированного обстрела Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в ночь на 30 июля российские войска нанесли удар по стране при помощи более 70 ракет, значительная часть из которых — баллистические, а также более 280 ударных беспилотников.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».