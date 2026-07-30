Доходы Порошенко за 2025 год оказались выше, чем у всех депутатов Рады, вместе взятых

Доходы бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко за 2025 год оказались выше, чем у всех депутатов Рады, вместе взятых. Об этом свидетельствуют данные украинского центра YouControl, где проанализировали декларации депутатов Верховной рады.

По информации аналитиков, всего украинские депутаты задекларировали за 2025 год более 6 млрд гривен (10,6 млрд рублей, более $134 млн). Около 4,03 млрд гривен, или более 66% от общей суммы пришлось на декларацию Порошенко, который заработал более 4 млрд гривен (7 млрд рублей или около $89 млн), говорится в исследовании. Основные дивиденды поступили экс-президенту Украины от швейцарской компании Sequent Schweiz AG, занимающейся созданием и управлением трастами, фондами и оказывающая консультационные и другие услуги.

На втором месте по уровню дохода оказался Борис Приходько из партии «Доверие». За прошлый год он зарегистрировал 172,6 млн гривен (305,5 млн рублей, порядка $3,9 млн). На третьем месте — Андрей Герус из «Слуги народа», задекларировавший 95,5 млн гривен (169 млн рублей, около $2,15 млн) дохода.

До этого украинское издание «Инсайдер» заявило, что конфликт на Украине сделал Порошенко одним из самых богатых людей в Европе. По информации источника, в настоящее время основным источником его доходов стали проценты за выведенные с Украины деньги.

Издание Times of Ukraine также сообщало, что с начала украинского конфликта Порошенко поднялся в рейтинге украинских олигархов с 12-го на 3-е место

Ранее Порошенко уличили в получении крупной суммы денег от властей Венгрии.